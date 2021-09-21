Горняк22: Житель Михайловского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого путем поджога — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Михайловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в конце декабря 2020 года в одном из сел Михайловского района обвиняемый распивал спиртное со своим 56-летним знакомым, который словесно обидел его мать. На протяжении вечера хозяин дома избивал обидчика по лицу, а затем облил бензином и поджег. Потушить мужчину смог зашедший в дом односельчанин. Обвиняемый не давал пришедшему в гости мужчине вызвать скорую помощь, опасаясь, что его привлекут к ответственности за содеянное. Потерпевший, получив более 50 процентов ожогов тела, спустя непродолжительное время скончался. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник поместил тело погибшего в кладовую комнату, а затем скрылся в другом городе, где его задержали в январе этого года.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину не признал, указывая, что главный свидетель убийства совершил его сам, а вину переложил на него. Однако следствием собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к инкриминируемому деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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