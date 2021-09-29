Горняк22: Житель Михайловского района предстанет перед судом по обвинению в попытке убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 28-летнего жителя Михайловского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, ночью 15 июня 2021 года обвиняемый находился в гостях у знакомых в одном из сел Михайловского района. В ходе распития спиртного между двумя мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу. В результате злоумышленник, взяв кухонный нож, нанес мужчине не менее 2 ударов в жизненно — важные органы. Противоправные действия нападавшего были пресечены местными жителями, поспевшими на призывы о помощи. 27-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

Известно, что обвиняемый в феврале этого года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание, однако на путь исправления не встал и вновь совершил тяжкое преступление.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому ему деянию, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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