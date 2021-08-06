Горняк22: Житель Михайловского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя Михайловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей).

По данным следствия, в июле 2021 года на участке трассы в Хабарском районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль обвиняемого. В связи с тем, что у водителя отсутствовали документы на перевозимый груз мелкого рогатого скота, он был приглашен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Не желая быть привлеченным к ответственности, мужчина положил в качестве взятки денежные средства в служебный автомобиль ДПС. Довести преступный умысел до конца обвиняемому не удалось, в связи с отказом сотрудника полиции принять деньги и с дальнейшим оповещением дежурной части о произошедшем.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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