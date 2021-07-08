Горняк22: Житель Михайловского предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство сына — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 66 — летнего жителя Михайловского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, вечером в феврале 2021 года в одном из сел Михайловского района между близкими родственниками произошла словесная ссора. Обвиняемый, из-за длительных конфликтных отношений на бытовой почве умышленно нанес сыну один удар топором в область головы. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 34-летнему потерпевшему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в содеянном, утверждая, что умысла на убийство сына у него не было. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Михайловского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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