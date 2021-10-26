Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчиму, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Мамонтовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, в начале ноября 2020 года в одном из сел Мамонтовского района осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своему отчиму. Между ними возникла словесная ссора на бытовой почве. В ходе конфликта пасынок нанес потерпевшему не менее 2 ударов руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина через несколько дней скончался на месте происшествия.

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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