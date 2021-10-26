ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью отчиму, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему жителю Мамонтовского района. Он признан виновным  в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, в начале ноября 2020 года в одном из сел Мамонтовского района осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел  к своему отчиму.  Между ними возникла словесная ссора на бытовой почве. В ходе конфликта пасынок нанес потерпевшему не менее 2 ударов  руками и ногами в область головы. От полученных телесных повреждений 51-летний мужчина через несколько дней скончался на месте происшествия.  

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания  в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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