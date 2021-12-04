Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю Мамонтовского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, утром 19 мая 2021 года в жилом доме в одном из сел Мамонтовского района между находившимся в состоянии алкогольного опьянения осужденным и его гражданской женой произошла ссора, по незначительному поводу. В результате мужчина, взяв нож, нанес женщине не менее двух ударов в область грудной клетки. Смерть 58-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в погребе в надворной постройке.

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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