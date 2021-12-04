ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Мамонтовского района признан виновным в убийстве гражданской супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 58-летнему жителю Мамонтовского района. Он признан виновным в  совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия и суда, утром 19 мая 2021 года в жилом доме в одном из сел Мамонтовского района  между находившимся в состоянии алкогольного опьянения осужденным и его гражданской женой произошла ссора, по незначительному поводу. В результате мужчина, взяв нож, нанес женщине не менее двух ударов в область грудной клетки. Смерть 58-летней потерпевшей наступила на месте происшествия. Впоследствии мужчина спрятал тело женщины в погребе в надворной постройке.   

Мужчина в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признал полностью. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания  в исправительной колонии строгого режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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