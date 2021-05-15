ГОРНЯК22 15.05.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Мамонтовского района подозревается в убийстве 84-летней женщины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
5 часов Ago

Вечером 12 мая 2021 года в одном из сел Мамонтовского района произошел пожар в частном доме, после тушения которого обнаружено тело 84-летней хозяйки. При осмотре следователями обнаружены следы насильственной смерти на теле потерпевшей. Павловским межрайонным следственным  отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря грамотным и слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть по горячим следам. По подозрению в убийстве задержан 35-летний местный житель.

По предварительным данным следствия, находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый проник в дом пожилой женщины с целью завладения денежными средствами. Злоумышленник нанес пожилой женщине несколько ранений в шею, после чего завладел ее имуществом. С целью сокрытия следов совершенного преступления, мужчина поджог дом и скрылся.

По ходатайству следователя СК сегодня судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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