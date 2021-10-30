Горняк22: Житель Кулундинского района, устроивший стрельбу из ружья, предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и покушении на убийство его супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя Кулундинского района в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (действия лица непосредственно направленные на умышленное причинение смерти другому человеку, двух лиц, не доведенное до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, с 2020 года в связи с неоднократными ссорами и конфликтами у обвиняемого сложились личные неприязненные отношения с супругами одного из сел Кулундинского района. Рано утром 13 июня 2021 года обвиняемый, взяв без спроса ружье у гражданской жены, на личном автомобиле приехал к дому знакомого. Целенаправленно наставив на него оружие, он произвел не менее пяти выстрелов, целясь в жизненно-важные органы потерпевшего. Смерть 37-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Кроме того, злоумышленник произвел выстрел в сторону хозяйки дома. Однако свои противоправные действия он не смог довести до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку 35-летняя потерпевшая смогла увернуться от выстрела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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