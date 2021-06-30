Горняк22: Житель Кулундинского района признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции и несоблюдение лицом административных ограничений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему жителю Кулундинского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность), ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По данным следствия и суда, в январе 2019 года осужденный по решению суда был поставлен на административный учет в отдел полиции и обязан был соблюдать некоторые ограничения, однако, неоднократно нарушал их. В июне 2019 года в ночное время в селе Кулунда он был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. В связи с тем, что в действиях мужчины усматривались признаки административного правонарушения, было принято решение о доставлении его в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Осужденный стал оскорблять представителя власти грубой нецензурной бранью, а затем достал нож и нанес один удар в область туловища инспектора ППС, попав при этом в сотовый телефон, находившийся в его кармане.

Кроме того, через несколько дней мужчина совершил кражу велосипеда марки «Урал» принадлежащего местному жителю.

Ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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