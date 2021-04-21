Горняк22: Житель Крутихинского района приговорен к штрафу за заведомо ложный донос о совершении преступления — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летнему жителю Крутихинского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

Следствием и судом установлено, что в марте 2020 года в городе Барнауле обвиняемый совместно со своим знакомым инсценировали похищение его денежных средств с банковской карты с целью получения в последующем страховых выплат. После того, как деньги были сняты со счета, мужчина обратился в органы внутренних дел с ложным заявлением о краже денег в размере 240 тысяч рублей, по результатам рассмотрения которого сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования правоохранители установили, что денежные средства не были похищены, после чего мужчина был привлечен к уголовной ответственности.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал, объясняя свои действия нехваткой денежных средств для предстоящей свадьбы. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде выплаты штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Следственные органы Следственного комитета России предупреждают, что заведомо ложный донос о совершенном преступлении является уголовно-наказуемым деянием и влечет за собой привлечение к уголовной ответственности.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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