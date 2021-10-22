Горняк22: Житель Красногорского района предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии в отношении местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Красногорского района обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей).

По данным следствия, ночью в начале августа 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел к жительнице одного из сел Красногорского района. Злоумышленник вошел в дом к односельчанке через незапертую дверь и обнаружил спящую хозяйку дома. Молодой человек, применяя насилие, совершил в отношении 22-летней женщины насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Красногорского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК