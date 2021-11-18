Горняк22: Житель Красногорского района обвиняется в убийстве супруги, замаскированном под безвестное исчезновение — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение 33-летнему жителю Красногорского района в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в начале ноября 2021 года в ночное время в жилом доме одного из сел Красногорского района обвиняемый в ходе ссоры со своей супругой, несколько раз ударил женщину поленом по голове, а затем задушил. Для сокрытия совершенного преступления мужчина скинул тело женщины в подпол, а на следующий день выкопал яму в надворной постройке и закопал его. После содеянного обвиняемый написал заявление в правоохранительные органы о безвестном исчезновении супруги.

В ходе грамотно организованных и проведенных следственно-оперативных мероприятий следователям СК совместно с сотрудниками полиции удалось установить причастность к убийству женщины ее супруга. Под тяжестью доказательств он сознался в содеянном, объяснив мотив убийства неприязненными отношениями к жене, которая, по его словам, злоупотребляла спиртным и не занималась воспитанием шестерых детей.

По ходатайству следователя СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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