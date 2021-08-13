Горняк22: Житель краевого центра признан виновным в убийстве знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в апреле 2019 года в одном из жилых домов по улице Гоголя в городе Барнауле на кухне собственной квартиры было обнаружено тело 70-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями, а также спящий осужденный. Накануне преступления мужчина ожидал около подъезда ранее знакомую ему потерпевшую, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей,между ними произошел конфликт. В связи с невыходом женщины на следующий день на работу, ее родственники были вынуждены проникнуть в квартиру, запертую изнутри.
В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следователями СК собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова