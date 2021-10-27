Горняк22: Житель краевого центра признан виновным в убийстве знакомого и покушении на убийство его матери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 36-летнему жителю краевого центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 п. «а, к» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, ночью в начале марта 2021 года в городе Барнауле в гости к потерпевшему пришел осужденный. После совместного распития спиртного, находясь в помещении квартиры, в ходе возникшей ссоры, гость нанес ножевое ранение в область грудной клетки хозяину квартиры. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

После совершения убийства подсудимый, увидев, что в квартире также находится мать потерпевшего, которая может сообщить в правоохранительные органы о причастности его к совершенному преступлению, решил убить женщину. Мужчина, нанес ножом не менее 11 ударов в область жизненно важных органов потерпевшей и скрылся с места преступления, уверенный в смерти двух лиц. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что придя в сознание через несколько часов 55-летняя женщина смогла сообщить о совершенном в отношении нее и сына преступлении, и ей была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 2 года.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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