Горняк22: Житель краевого центра признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что летом 2020 года на одной из улиц города Барнаула подсудимый, управляя автомобилем, совершил административное правонарушение, после чего был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. Находясь в служебном транспортном средстве, мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения с целью избежать административной ответственности, попытался дать взятку инспектору. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять деньги.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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