Горняк22: Житель краевого центра признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 4-летнего ребенка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Павловским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему жителю города Барнаула. Он признан виновным в совершении преступлений предусмотренных «а» ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, лицом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности, смерть человека), ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию).

По данным следствия, днем в ноябре 2020 года осужденный, лишенный права управления транспортным средством на своем автомобиле двигался на территории Ребрихинского района. Несмотря на то, что водитель, находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон своего автомобиля ребенка. Находясь на участке дороги, мужчина не предпринял мер к снижению скорости, что привело к съезду его машины в кювет и опрокидыванию автомобиля. Нарушение правил дорожного движения, выразившееся в несоблюдении скоростного режима, повлекло за собой причинение смерти 4-летнему мальчику.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК