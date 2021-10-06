Горняк22: Житель краевого центра предстанет перед судом по обвинению в совершении нескольких тяжких преступлений — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Октябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя краевого центра. Он обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») и ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, соединенное с шантажом).

По данным следствия, в январе 2020 года, обвиняемый распространил через один из популярных мессенджеров фото интимного характера с изображением потерпевшей, которые ранее были сняты на мобильный телефон. В декабре прошлого года обвиняемый, со своего сотового телефона отправлял потерпевшей и ее сожителю, являющемся свидетелем по делу, сообщения, содержащие требования к даче заведомо ложных показаний при проведении судебного заседания, угрожая при этом придать публичности фото и видеоматериал порнографического характера с изображением девушки, что скомпрометировало бы ее в глазах знакомых и родственников.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 УПК РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Октябрьского района города Барнаула обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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