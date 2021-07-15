Горняк22: Житель краевого центра предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику образовательного учреждения — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в 2016 году, обвиняемый, зная, что на одном из предприятий города Барнаула имеется вакантная должность «слесарь по ремонту и обслуживанию автотранспорта», решил трудоустроиться по выбранной специальности, но для этого ему необходимо было получить дополнительное профессиональное образование. Для получения этих документов о квалификации мужчина должен был пройти фактическое обучение и сдать экзамен в одном из образовательных учреждений. Не желая проходить в установленном порядке обучение по специальности, мужчина обратился к своему знакомому с просьбой оказания помощи за денежное вознаграждение в обеспечении изготовления сотрудником образовательного учреждения фиктивных документов о прохождении обучения по профессии. Обвиняемый, узнав о согласии уполномоченного должностного лица совершить незаконные действия в его пользу, предложил знакомому выступить в качестве посредника в передаче взятки в сумме более 16 тысяч рублей представителю учебного заведения. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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