Горняк22: Житель краевого центра предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Индустриальному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый был привлечен к административной ответственности с лишением права управления транспортным средством. Для возврата водительского удостоверения, после окончания срока лишения, мужчине необходимо было пройти проверку знаний правил дорожного движения, путем сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством. После неоднократной отрицательной сдачи экзамена мужчина обратился к своему знакомому с просьбой оказания помощи за денежное вознаграждение обеспечить выставление должностным лицом РЭО положительных оценок в экзаменационный лист за теоретический экзамен, без его фактической сдачи. Обвиняемый, узнав о согласии уполномоченного должностного лица совершить незаконные действия в его пользу, предложил знакомому выступить в качестве посредника в передаче взятки в сумме 12 тысяч рублей сотруднику полиции. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Индустриального района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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