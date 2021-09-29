Горняк22: Житель краевого центра предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по Ленинскому району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя краевого центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

По данным следствия, в феврале 2021 года обвиняемый получил сертификат о прохождении обучения в автошколе. В дальнейшем сдать экзамен на право управления транспортным средством мужчине не удалось, поэтому на одном из сайтов объявлений он нашел человека, который пообещал оказать содействие в получении водительского удостоверения.

В ходе личной встречи посредник пообещал мужчине передать денежное вознаграждение сотруднику ГИБДД для получения водительского удостоверения, минуя законную процедуру сдачи экзамена. Обвиняемый, согласившись на условия мужчины, передал в качестве аванса денежные средства в сумме 35 тысяч рублей. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как посредник не имел намерений передавать денежные средства, а взяв их, распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором Октябрьского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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