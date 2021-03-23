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Алтайский край

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Ключевского района. Он признан виновным, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего  возраста), ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего шестнадцатилетнего  возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении  дух лиц).

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2019 года осужденный находясь в одном из сел Ключевского района с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

 Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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