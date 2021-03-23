Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Ключевского района. Он признан виновным, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч.2 ст.135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении дух лиц).

Следствием и судом установлено, что с сентября по декабрь 2019 года осужденный находясь в одном из сел Ключевского района с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей неоднократно совершал развратные действия в отношении девочек в возрасте от 11 до 14 лет.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 15 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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