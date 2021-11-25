ГОРНЯК22 26.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
15 часов Ago

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом    следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Ключевского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с использованием предметов в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года в одном из сел Ключевского осужденный, испытывая личные неприязненные отношения к своей знакомой, ударил ее кочергой по голове и руке, причинив телесные повреждения в виде ушиба височной части и перелома пальца. Через несколько дней он увидел женщину на улице рядом с другим мужчиной и, взяв в руки топор, из ревности стал угрожать ей убийством. Кроме того, без согласия потерпевшей осужденный проник к ней в дом, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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