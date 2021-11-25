Горняк22: Житель Ключевского района признан виновным в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой из ревности — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Кулундинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю Ключевского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека с использованием предметов в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года в одном из сел Ключевского осужденный, испытывая личные неприязненные отношения к своей знакомой, ударил ее кочергой по голове и руке, причинив телесные повреждения в виде ушиба височной части и перелома пальца. Через несколько дней он увидел женщину на улице рядом с другим мужчиной и, взяв в руки топор, из ревности стал угрожать ей убийством. Кроме того, без согласия потерпевшей осужденный проник к ней в дом, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей взыскан моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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