Горняк22: Житель Каменского района предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 27-летнего жителя Каменского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в вечернее время в декабре 2020 года обвиняемый вместе со своей семьей находился в гостях у родственников в одном из сел Каменского района. Во время застолья между супругами произошла словесная ссора. Из-за малозначительного повода мужчина умышленно нанес руками не менее трех ударов по голове, а затем один удар ножом в шею потерпевшей. Избежать более тяжких последствий удалось в результате того, что 32-летняя женщина смогла оказать активное сопротивление и противоправные действия нападавшего были пресечены родственниками, поспевшими на призывы о помощи.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в содеянном не признал, утверждая, что умысла на убийство у него не было. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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