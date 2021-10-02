Горняк22: Житель Хабарского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и причинении вреда здоровью местной жительнице — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю заершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 38-летнего жителя Хабарского района обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), » ч.1 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, вечером в мае 2021 года обвиняемый, распивал спиртные напитки вместе со своей знакомой, находясь у себя дома. Во время распития спиртного, мужчина поссорился с женщиной, и нанес ей один удар ногой в область туловища, причинив средней тяжести вред здоровью.

Кроме того, через некоторое время в один из дней июня 2021 года мужчины распивали, спиртные напитки в одном из сел Хабарского района. В ходе застолья между односельчанами произошел конфликт по незначительному поводу. После словесной ссоры злоумышленник жестоко избил 65-летнего потерпевшего, а затем задушил его.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК