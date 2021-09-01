Горняк22: Житель Хабарского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве пожилого инвалида — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Хабарского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

По данным следствия, в июне 2021 года в одном из сел Хабарского района обвиняемый распивал спиртное с 65-летним знакомым, который являлся инвалидом и передвигался на коляске. В ходе словесной ссоры, он стал избивать мужчину, а затем задушил его. Кроме того, в мае этого года злоумышленник избил односельчанку за то, что она не принесла алкоголь, сломав женщине ребро.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Хабарского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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