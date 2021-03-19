Горняк22: Житель города Заринска признан виновным в убийстве бывшей супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему жителю города Заринска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия и суда, днем в сентябре 2020 года в городе Заринске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов своей бывшей супруге, с которой после развода проживал в одной квартире. 53-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения бывших супругов.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признали раскаялся в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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