ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Житель города Заринска признан виновным в убийстве бывшей супруги — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 19, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Собранные Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 65-летнему жителю города Заринска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По данным следствия и суда, днем в сентябре 2020 года в городе  Заринске осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил множественные ножевые ранения в область жизненно-важных органов своей  бывшей супруге, с которой после развода проживал в одной квартире. 53-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Мотивом совершения преступления явились длительные конфликтные отношения бывших супругов.

В ходе следствия мужчина свою вину в содеянном признали раскаялся в содеянном. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

 

ИСТОЧНИК

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Какие поручения дал Мишустин по итогам поездки в Горный Алтай

Мар 19, 2021
Алтайский край

Горняк22: Барнаулец лишился денег, бронируя поездку на сайте поиска попутчиков

Мар 19, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: «Грядка Жириновского». Жители Алтайского края получают семена овощей по программе ЛДПР

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: В Алтайском крае не будут развертывать ковидные госпитали вне больниц

Мар 19, 2021
Общество

Горняк22: Более 40 км дороги из Барнаула в Казахстан отремонтируют в Алтайском крае

Мар 19, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar