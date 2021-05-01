Горняк22: Житель города Заринска предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Заринска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, в январе 2021 года сотрудники Росгвардии подъехали к одному из баров в городе Заринске по сообщению о нарушении общественного порядка одним из посетителей. В ходе разбирательства молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выражаясь грубой нецензурной бранью, причинил телесные повреждения сотруднику правоохранительного органа, который находился при исполнении своих должностных обязанностей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал, объяснив свои действия состоянием сильного алкогольного опьянения, при котором он не мог себя контролировать.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК