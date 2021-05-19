Горняк22: Житель города Заринска предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику полиции с целью избежать ответственность за продажу запрещенного вещества — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя города Заринска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По данным следствия, в марте 2020 года в ходе оперативных мероприятий в одном из торговых павильонов города Заринска сотрудниками полиции установлен факт торговли запрещенным веществом «Насвай» одним из продавцов овощей и фруктов. На мужчину был составлен протокол о привлечении к административной ответственности. С целью избежать наказания гражданин попытался передать участковому уполномоченному взятку в размере 20 тысяч рублей за прекращение разбирательства. Довести преступный умысел до конца ему не удалось, так как полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть и взяткодатель был задержан.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

ИСТОЧНИК