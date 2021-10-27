Горняк22: Житель города Заринска предстанет перед судом по обвинению в краже имущества и покушении на убийство мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Заринским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 37-летнего жителя города Заринска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По данным следствия, вечером в середине мая 2021 года в одном из многоквартирных домов города Заринска между соседями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора. Из-за малозначительного повода злоумышленник нанес хозяину квартиры дома двумя ножами поочередно множественные удары в область жизненно важных органов. Довести преступный умысел на убийство нападавшему не удалось, в связи с тем, что 37-летний потерпевший оказал активное сопротивление и ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

Кроме того, через месяц мужчина похитил серебряную цепочку у местного жителя на сумму около 5 тысяч рублей.

При изучении следствием личности злоумышленника установлено, что в марте 2021 года он освободился условно-досрочно из мест лишения свободы, но на путь исправления не встал и совершил новое тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым и.о. прокурора города Заринска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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