ГОРНЯК22 10.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
18 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 32 — летнего жителя города Славгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем в апреле 2021 года в одном из домов города Славгорода  между двумя знакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора. Обвиняемый, из-за малозначительного повода  умышленно нанес местному жителю не менее 4 ударов ножом в область головы и шеи. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 41-летний потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление, и ему  была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном.  Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым  Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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