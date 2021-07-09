Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 32 — летнего жителя города Славгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем в апреле 2021 года в одном из домов города Славгорода между двумя знакомыми мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора. Обвиняемый, из-за малозначительного повода умышленно нанес местному жителю не менее 4 ударов ножом в область головы и шеи. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось, вследствие того, что 41-летний потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление, и ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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