Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68 — летнего жителя города Славгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем в сентябре 2021 года в одном из гаражных обществ города Славгорода между соседями по гаражу, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора. Обвиняемый, из-за малозначительного повода умышленно нанес потерпевшему руками один удар по лицу, а затем не менее 4 ударов ножом в область головы и тела. Избежать более тяжких последствий удалось в результате того, что 41-летний потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и смог закрыться в помещении своего гаража, а также ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство знакомого не имел. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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