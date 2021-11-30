ГОРНЯК22 30.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago

Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68 — летнего жителя города Славгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, днем в сентябре 2021 года в одном из гаражных обществ города Славгорода  между соседями по гаражу, находящимися в состоянии алкогольного опьянения произошла словесная ссора. Обвиняемый, из-за малозначительного повода умышленно нанес потерпевшему руками один удар по лицу, а затем не менее 4 ударов ножом в область головы и тела.  Избежать более тяжких последствий удалось в результате того, что 41-летний потерпевший оказал злоумышленнику активное сопротивление и смог закрыться в помещении своего гаража, а также ему была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал частично, утверждая, что умысла на убийство знакомого не имел.  Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Славгородским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Славгорода предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 68...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с гибелью троих школьников — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Следственным отделом по ЗАТО Сибирский следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления,...
Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения тяжкого вреда здоровью рабочим предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Следственными органами СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту получения тяжкого вреда здоровью рабочим предприятия — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело...
Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший сотрудник одного из заводов города Барнаула предстанет перед судом по обвинению в коммерческом подкупе — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...
Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Трое несовершеннолетних жителей города Бийска признаны виновными в совершении нескольких преступлений в отношении знакомой — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
12 часов Ago
Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения...

Читать по теме:

ВТОПЕ: