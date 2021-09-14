ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям, повлекшим их смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 часов Ago

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, вечером в начале июля 2020 года в одной из квартир  города Рубцовска осужденный употреблял спиртные напитки со своей гражданской женой. В ходе распития спиртного женщина поставила разогревать на плиту пищу и уснула. Данное обстоятельство разозлило мужчину и он, подойдя к лежащей на кровати сожительнице, нанес сначала удар кулаком в область живота, а затем неустановленным предметом не менее одного удара по голове. От полученных травм  31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в декабре 2020 года осужденный находился в гостях у местного жителя, где распивал спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами на почве ревности произошла ссора, злоумышленнику не понравилось общение новой сожительницы с хозяином дома. Гость на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему руками и ногами не менее 9 ударов  в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 39 — летний мужчина скончался по месту своего жительства.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии строгого режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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