Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум местным жителям, повлекшим их смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия и суда, вечером в начале июля 2020 года в одной из квартир города Рубцовска осужденный употреблял спиртные напитки со своей гражданской женой. В ходе распития спиртного женщина поставила разогревать на плиту пищу и уснула. Данное обстоятельство разозлило мужчину и он, подойдя к лежащей на кровати сожительнице, нанес сначала удар кулаком в область живота, а затем неустановленным предметом не менее одного удара по голове. От полученных травм 31-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Кроме того, в декабре 2020 года осужденный находился в гостях у местного жителя, где распивал спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами на почве ревности произошла ссора, злоумышленнику не понравилось общение новой сожительницы с хозяином дома. Гость на почве личных неприязненных отношений нанес потерпевшему руками и ногами не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 39 — летний мужчина скончался по месту своего жительства.

Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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