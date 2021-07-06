ГОРНЯК22 06.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

 Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему тренеру МБУ ДО ДЮШС  «Центр спортивной подготовки города Рубцовска». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего  возраста).

Следствием установлено, что в июле 2020 года находясь на базе отдыха в Егорьевском районе осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения  совершил развратные  действия в отношении воспитанницы спортивной группы, которой на тот момент было 14 лет.

Вину в инкриминируемом ему деянии мужчина  признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год  с лишением права заниматься тренерско–преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста на срок 1 год.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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ГОРНЯК22 06.07.2021

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