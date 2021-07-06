Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему тренеру МБУ ДО ДЮШС «Центр спортивной подготовки города Рубцовска». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия, то есть совершение развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

Следствием установлено, что в июле 2020 года находясь на базе отдыха в Егорьевском районе осужденный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения совершил развратные действия в отношении воспитанницы спортивной группы, которой на тот момент было 14 лет.

Вину в инкриминируемом ему деянии мужчина признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься тренерско–преподавательской деятельностью с лицами, не достигшими 18-летнего возраста на срок 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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