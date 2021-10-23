ГОРНЯК22 24.10.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
17 часов Ago

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, днем в апреле 2020 года в городе Рубцовске трое несовершеннолетних подростков находились на 3-этаже строящегося здания, где громко кричали и выражались нецензурной бранью. Осужденный, проживающий недалеко от объекта строительства желая прогнать несовершеннолетних, забрался на второй этаж и стал догонять убегающих от него  подростков. Мужчина догнал 15-летнего потерпевшего и нанес ему неустановленным предметом один удар по голове. После второго удара подросток не удержался на металлической конструкции и упал с высоты пяти метров на бетонный пол, получив множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия  обвиняемый вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии общего режима.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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