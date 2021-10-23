Горняк22: Житель города Рубцовска признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 15-летнему подростку — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 42-летнему жителю города Рубцовска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По данным следствия и суда, днем в апреле 2020 года в городе Рубцовске трое несовершеннолетних подростков находились на 3-этаже строящегося здания, где громко кричали и выражались нецензурной бранью. Осужденный, проживающий недалеко от объекта строительства желая прогнать несовершеннолетних, забрался на второй этаж и стал догонять убегающих от него подростков. Мужчина догнал 15-летнего потерпевшего и нанес ему неустановленным предметом один удар по голове. После второго удара подросток не удержался на металлической конструкции и упал с высоты пяти метров на бетонный пол, получив множественные травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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