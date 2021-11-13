ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления,  предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый имеет квартиру в одном из многоквартирных домов города Рубцовска. В определенное время в целях извлечения материальной выгоды, он начал оказывать услуги в виде предоставления гражданам данной квартиры в аренду.

 В соответствии с законом такой вид услуги подразумевает безусловное выполнение требований, относящихся в первую очередь к обеспечению безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с 2016 по 07.08.2020 года обвиняемый, достоверно зная, что электрическая розетка в ванной комнате не имеет заземления, организовал подключение воды к водонагревателю, а также не обеспечил его техническое обслуживание.

            В августе 2020 года 18-летняя девушка, арендовавшая квартиру, включив горячую воду в ванной комнате, получила удар техническим электричеством, в результате чего спустя непродолжительное время она скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия, обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

ГОРНЯК22 13.11.2021

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Похожие записи:

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего...
Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершены расследованием два уголовных дела в отношении...

Читать по теме:

ВТОПЕ: