Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 74-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый имеет квартиру в одном из многоквартирных домов города Рубцовска. В определенное время в целях извлечения материальной выгоды, он начал оказывать услуги в виде предоставления гражданам данной квартиры в аренду.

В соответствии с законом такой вид услуги подразумевает безусловное выполнение требований, относящихся в первую очередь к обеспечению безопасности жизни и здоровья потребителей. В период с 2016 по 07.08.2020 года обвиняемый, достоверно зная, что электрическая розетка в ванной комнате не имеет заземления, организовал подключение воды к водонагревателю, а также не обеспечил его техническое обслуживание.

В августе 2020 года 18-летняя девушка, арендовавшая квартиру, включив горячую воду в ванной комнате, получила удар техническим электричеством, в результате чего спустя непродолжительное время она скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия, обвиняемый своей вины не признал, однако следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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