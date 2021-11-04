Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении демонтажных работ, повлекших по неосторожности смерть мужчины — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя города Рубцовска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, обвиняемый оказывал услуги населению с привлечением собственной специальной техники. Утром в начале июля 2021 года в городе Рубцовске мужчина, управляя своим автомобильным краном, осуществлял демонтаж металлических ворот. В ходе работы металлическая створка ворот соскочила с петель и, упав, придавила мужчину, который выполнял обязанности стропальщика, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Наступление данных последствий явилось следствием нарушения правил безопасности при проведении демонтажных работ со стороны машиниста крана. Обвиняемый начал работу не убедившись в соблюдении требований безопасности в креплении груза и отсутствии посторонних лиц в зоне работы крана.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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