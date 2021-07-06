Горняк22: Житель города Рубцовска предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении судебного пристава — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Рубцовску следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Рубцовска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, днем в апреле 2021 года обвиняемый, находясь в здании отдела судебных приставов города Рубцовска, нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью. В связи с этим судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, который, исполняя служебные обязанности, потребовал от мужчины покинуть служебное помещение отдела. Обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания сопротивления законному действию должностного лица, ударил его не менее трех раз кулаком по лицу, а затем нанес коленом один удар по ноге представителю власти, причинив ему тем самым физическую боль.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Рубцовска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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