Горняк22: Житель города Новосибирска признан виновным в убийстве сотрудника вневедомственной охраны, совершенного в 1993 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга).
По данным следствия и суда, в июне 1993 года сторож отдела вневедомственной охраны милиции исполняла свои должностные обязанности по охране Алтайского государственного института культуры. В вечернее время потерпевшая заметила в здании учебного корпуса студента института, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. На ее законные требования покинуть помещение учебного заведения, а также указав, что о его противоправном поведении будет сообщено руководству института, осужденный, достав имеющийся при нем нож и молоток, нанес женщине не менее 30 ударов в область жизненно важных органов. От полученных травм 61-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В ходе расследования уголовного дела обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в розыск. В декабре 2020 года его местонахождение было установлено.
Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова