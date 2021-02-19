Горняк22: Житель города Камень-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого - Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю • 19.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Житель города Камень-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Фев 19, 2021
ГОРНЯК22 19.02.2021

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении  неоднократно судимого 25-летнего жителя города Камень-на-Оби, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 27 сентября 2020 года обвиняемый познакомился с мужчиной, который предложил совместно распить спиртное. Находясь на участке местности в городе Камень-на-Оби, они поконфликтовали. В связи с личными неприязненными отношениями злоумышленник, взяв нож, нанес новому знакомому не менее 68 ударов в жизненно-важные органы. Смерть 29-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия.

Расследованием установлено, что мужчина не впервые совершил преступление, ранее он был признан виновным в совершении преступления против собственности, но на путь исправления не встал, а совершил тяжкое преступление в период условно-досрочного освобождения по предыдущему приговору.  

В ходе следствия  обвиняемый полностью признал вину в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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