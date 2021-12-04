ГОРНЯК22 04.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Ижевска признан виновным в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
10 часов Ago

Собранные Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора неоднократно судимому 58-летнему жителю города Ижевска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По данным следствия и суда, ночью в середине мая 1997 года в город Камень-на-Оби приехали водитель и экспедитор  из Кемеровской области. Представитель акционерного общества в один из вечеров встретился на одной из улиц города с двумя нетрезвыми приятелями, один из которых тоже был приезжий. Между незнакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес жителю Кемеровской области множественные удары руками в область лица, а затем имеющимся у него ножом не менее 6 ударов в жизненно – важные органы, после чего скрылся с места преступления. 42-летний потерпевший  был доставлен в городскую больницу, где спустя непродолжительное время скончался, не приходя в сознание.

Долгие годы преступление оставалось не раскрытым. Однако, несмотря на давность совершения преступления, благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции, анализирующих уголовные дела о преступлениях прошлых лет удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления.

В ходе следствия мужчина вину в содеянном признал. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием  наказания в исправительной колонии строгого режима.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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