ГОРНЯК22 19.11.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Ижевска предстанет перед судом по обвинению в убийстве жителя Кемеровской области, совершенном в 1997 году — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
14 часов Ago

Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 58-летнего жителя города Ижевска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По данным следствия, ночью в середине мая 1997 года в город Камень-на-Оби приехали водитель и экспедитор  из Кемеровской области. Представитель акционерного общества в один из вечеров встретился на одной из улиц города с двумя нетрезвыми приятелями, один из которых тоже был приезжий. Между незнакомыми мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес жителю Кемеровской области множественные удары руками в область лица, а затем имеющимся у него ножом не менее 6 ударов в жизненно – важные органы, после чего скрылся с места преступления. 42-летний потерпевший  был доставлен в городскую больницу, где спустя непродолжительное время скончался, не приходя в сознание.

Долгие годы преступление оставалось не раскрытым. Однако, несмотря на давность совершения преступления, благодаря кропотливой работе следователей, криминалистов СК и сотрудников полиции, анализирующих уголовные дела о преступлениях прошлых лет удалось установить лицо, причастное к совершению данного преступления.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным Каменским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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