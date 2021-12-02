ГОРНЯК22 02.12.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в убийстве нового знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
2 часа Ago

 Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления  Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37- летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, вечером в последних числах сентября 2020 года осужденный познакомился с потерпевшим на одном из увеселительных заведений города Бийска, который предложил совместно распить спиртное у него дома. Во время распития спиртных напитков между новыми знакомыми возник конфликт, в результате которого гость  жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении не признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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