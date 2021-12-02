Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в убийстве нового знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю
Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37- летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, вечером в последних числах сентября 2020 года осужденный познакомился с потерпевшим на одном из увеселительных заведений города Бийска, который предложил совместно распить спиртное у него дома. Во время распития спиртных напитков между новыми знакомыми возник конфликт, в результате которого гость жестоко избил хозяина квартиры, а затем, взяв кухонный нож, нанес не менее 21 удара в область жизненно важных органов и скрылся с места преступления. От полученных травм 60-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия мужчина вину в совершенном преступлении не признал. Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.
Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова