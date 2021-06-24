Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего мальчика — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)

По данным следствия и суда, у осужденного, проживающего в городе Бийске, в 2016 году стал проживать малолетний потерпевший со своей матерью. В период с 2016 по 2017 год мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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