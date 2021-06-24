ГОРНЯК22 25.06.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетнего мальчика — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
22 часа Ago

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ  (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения  к потерпевшему, с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)

По данным следствия и суда, у осужденного, проживающего в городе Бийске,  в 2016 году стал проживать малолетний потерпевший со своей матерью. В период с 2016 по 2017 год мужчина совершил иные насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетнего мальчика.

 Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемом ему деянии и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

ИСТОЧНИК

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22: В Германии рассказали об усилении обороны и возможной войне с Россией

Горняк22
22 часа Ago
Бундестаг Фото: pixabay.com Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила военным о том, что они сражаются за свободу, демократию и основанный на правилах порядок против России...

Читать по теме:

ВТОПЕ: