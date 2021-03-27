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Алтайский край

Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих падчериц — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 27, 2021
ГОРНЯК22 27.03.2021

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных  п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения  к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ  (покушение на иные действия сексуального характера).

По данным следствия и суда, у осужденного, проживающего в городе Бийске на воспитании находилось 7 детей, трое из которых  дочери гражданской супруги 8-ти, 9-ти и 10-летнего возраста. В период с 2017 по 2019 год отчим совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

 Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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