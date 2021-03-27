Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих падчериц — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 38-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ – (иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.3 ст.30 п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера).

По данным следствия и суда, у осужденного, проживающего в городе Бийске на воспитании находилось 7 детей, трое из которых дочери гражданской супруги 8-ти, 9-ти и 10-летнего возраста. В период с 2017 по 2019 год отчим совершал иные насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

Суд, приняв во внимание доводы следствия, признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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