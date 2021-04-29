Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в покушении на убийство двух детей путем поджога дома — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 33-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего, если преступление при этом не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Следствием и судом установлено, что днем 18 октября 2020 года осужденный повстречал на одной из улиц города Бийска свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. Услышав, что их 3-хлетний сын и 11-летняя дочь женщины находятся одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось. Достоверно зная, что дверь заперта снаружи, он нашел емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции жилища, после чего поджёг. Убедившись, что огонь распространился по строению, он наблюдал за происходящим в помещении рядом расположенного нежилого строения. Довести преступный умысел на убийство до конца ему не удалось, потому как возгорание заметил местный житель, проезжавший мимо, который спас детей.

Также пожар причинил хозяйке дома значительный материальный ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия злоумышленник вину в содеянном признал частично, утверждая, что находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел лишь напугать детей. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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