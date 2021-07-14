ГОРНЯК22 14.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
16 минут Ago

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного  ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года на автомобильной дороге «Чуйский тракт» в Троицком районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль осужденного. В связи с тем, что  мужчина управлял транспортным средством без оснащения его тахографом, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сидением, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения.  Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10000 тысяч рублей.

 

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

 

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