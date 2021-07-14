Горняк22: Житель города Бийска признан виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Собранные Троицким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 57-летнему жителю города Бийска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.1 ст.291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки в размере, не превышающим десяти тысяч рублей).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года на автомобильной дороге «Чуйский тракт» в Троицком районе сотрудниками ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль осужденного. В связи с тем, что мужчина управлял транспортным средством без оснащения его тахографом, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала. Не желая быть привлеченным к административной ответственности, водитель положил денежные средства на панель между водительским и пассажирским сидением, сопровождая свои противоправные действия просьбами не документировать обстоятельства административного правонарушения. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца в связи с отказом сотрудника полиции принять взятку

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10000 тысяч рублей.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова

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