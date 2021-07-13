Горняк22: Житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над бывшей супругой, сопряженном с угрозой убийством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством) и п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством).

По данным следствия, в городе Бийске в апреле 2021 года обвиняемый пришел в квартиру бывшей супруги, в которой она проживала с тремя малолетними детьми. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина, угрожая отверткой, отвел женщину в ванную комнату, после чего изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, утверждая, что все произошло по обоюдному желанию, однако собранными доказательствами следствием была опровергнута его версия. Уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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