Горняк22: Житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на подростка — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья с угрозой применения такого насилия, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый подъехал к дому 17-летнего знакомого и попросил его спуститься для разговора. Когда подросток сел в автомобиль, его отвезли на безлюдный участок местности. Злоумышленник стал избивать юношу, требуя передать ему дорогостоящий телефон и деньги. Кроме того, используя в качестве оружия веревку, он сдавливал шею потерпевшего и наносил удары палкой. После того, как подросток пообещал отдать ценности, обвиняемый отвез его домой, однако забрать требуемое не смог по независящим от него обстоятельствам – помешали родственники потерпевшего. В результате причиненных телесных повреждений юноша получил травмы различной степени тяжести, в том числе, черепно-мозговую травму.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. В феврале этого года он осужден судом за совершение аналогичного преступления в отношении мужчины. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

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