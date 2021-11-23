Горняк22: Житель города Бийска предстанет перед судом по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника полиции — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Бийска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и из мести за такую деятельность).

По данным следствия, в августе 2021 года органами дознания было возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Бийска по подозрению в тайном хищении чужого имущества. В связи с тем, что мужчина не являлся в правоохранительные органы, в сентябре этого года оперуполномоченному МУ МВД России «Бийское» было поручено доставить его в отдел полиции. Установив местонахождение злоумышленника в доме его сожительницы, полицейский потребовал проехать с ним. Однако обвиняемый, достав нож, предпринял попытку нападения на стража порядка. Благодаря активному сопротивлению, а также оказанной оперуполномоченному помощи свидетелей нападения, он не смог причинить смертельного ранения.

В ходе предварительного следствия обвиняемый отрицал свою вину в посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против личности и против собственности. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева

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