Горняк22: Житель города Бийска предстал перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью знакомому, повлекшего его смерть — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Следственным отделом по городу Бийск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 30-летнего жителя города Бийска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером в январе 2021 года обвиняемый распивал спиртные напитки в компании знакомых в городе Бийске. В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве ревности, в результате которой рецидивист нанес потерпевшему руками, ногами, а также цветочным горшком и табуретом множественные удары в область жизненно-важных органов. От полученных телесных повреждений 42-летний потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что обвиняемый в октябре прошлого года условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание, однако на путь исправления не встал и вновь совершил тяжкое преступление.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора города Бийска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

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